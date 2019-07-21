حزب الأمة السوداني يدعو

2019/07/21 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حزب الأمة القومي في السودان، قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الحفاظ على وحدتها، لاستكمال إنجاز أهداف الثورة. جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الأمة،

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