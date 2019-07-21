تصديق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها الذي يبلغ عامين في الموصل

2019/07/21 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، الأحد، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر

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