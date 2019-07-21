مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2019/07/21 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة في طريق زراعي بديالى.

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