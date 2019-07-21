نائب يتحدث عن “مسلسل أميركي خبيث” وتدعو الحكومة لاتخاذ موقف منه

2019/07/21 | 12:02

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم, الاح, أن قرارات الخزانة الامريكية بشان وضع شخصيات عراقية على لائح...

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