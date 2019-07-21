بالوثائق.. ترشيح 3 أطباء ضمن لجنة التحقيق بتزوير ملفات تعويض المتضررين بالانبار

2019/07/21 | 12:03

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بغداد اليوم-الانبار

حصلت (بغداد اليوم)، على وثائق اظهرت ترشيح 3 أطباء ضمن لجنة التحقيق الخاصة بعمليات التزوير في ملفات تعويض المتضررين بمحافظة الانبار.

وتظهر الوثيقة الأولى، طلباً من رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية، من وزارة صحة المحافظة، ترشيح 3 أطباء بينهم طبيبة نسائية، للتنسيق لغرض إعادة فحص إعادة المصابين، وتبيان فيما اذا كانت نسبة العجز التي حصلوا عليها صحيحة.

ويأتي هذا القرار ضمن أمر قضائي، تضمن تشكيل هيأة قضائية للتحقيق في عمليات التزوير الخاصة بملفات تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية، والاخطاء العسكرية، و العمليات الإرهابية، في محافظة الانبار.

وتظهر الوثيقة الثانية، توجيه دائرة صحة الانبار، مستشفى الرمادي التعليمي، بتشكيل هذه اللجنة.





بغداد اليوم - نينوى

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان

بغداد اليوم- بغداد

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وذكرت الأمانة في بيان لها، أن "ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بإنذار المتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية ف

بغداد اليوم-بغداد

ردت وزارة العدل، الأحد، 21 تموز، 2019، على تقرير تحدث عن محاولة نزيلات الانتحار في سجن الرصافة السادسة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريقا من قسم الرصد التابع لوزارة العدل، أجرى زيارة ميدانية الى سجن

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