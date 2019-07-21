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توقعات بارتفاع الحرارة إلى 50 درجة خلال الأيام المقبلة


توقعات بارتفاع الحرارة إلى 50 درجة خلال الأيام المقبلة
2019/07/21 | 12:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في المنطقتين الوسطى والجنوبية

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