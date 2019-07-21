ضمن عمليات إرادة النصر.. تطهير أربع قرى شمالي بغداد

2019/07/21 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هرت قوة مشتركة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الاحد، اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.وذكر لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة […]

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