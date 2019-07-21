مجلس كربلاء: خصصنا أموالاً لبناء 70 مدرسة حتى عام 2020

2019/07/21 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى عاشور، اليوم السبت، عن تصويت المجلس على تخصيص مبالغ خاصة ضمن حصة المحافظة من موازنة 2019 لبناء 70 مدرسة.

وقالت عاشور في حديث لـ"النبا للاخبار، ان "مجلس المحافظة صوت خلال جلسته، على تخصيص مبالغ مالية لبناء مدارس جديدة وحديثة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية".

واضافت ان "المشروع سيحيل الى الشركات المنفذة خلال شهر اب المقبل، من اجل انجاز 70 مدرسة جديدة وحديثة قبل نهاية عام 2020".

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