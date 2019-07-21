مصدر: الحصيلة النهائية لتفجير قرية الاصلاح في ديالى تنتهي عند شهيد وثلاثة جرحى

2019/07/21 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الاحد، بأن الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة في بستان في قرية الاصلاح شمال شرق المحافظة انتهت عند شهيد وثلاثة جرحى.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة في بستان باطراف قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) ارتفعت الى شهيد(فلاح ) واصابة ثلاثة […]

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