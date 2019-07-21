الحشد والجيش يطهران اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد

2019/07/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوة مشتركة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الاحد، اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.وقال موفدنا ان، قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد.و طهرت ...

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