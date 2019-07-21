العمليات المشتركة: المهندس يشرف بنفسه على سير المرحلة الثانية من “إرادة النصر”

2019/07/21 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يشرف بنفسه على سير المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر، مشيرا إلى أن العمليات رسالة اطمئنان للأهالي.وقال رسول في تصريحات متلفزة، إن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يشرف بنفسه مع بقية القيادات الأمنية على […]

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