وقفة احتجاجية لاصحاب مكاتب بيع اللحوم المستوردة في البصرة للمطالبة بدخول المنتجات المستوردة

2019/07/21 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من اصحاب مكاتب بيع اللحوم المستوردة والعاملين فيها في منطقة العشار وسط البصرة ، باعادة منح اجازات الاستيراد والسماح للمنتوجات المستوردة بالدخول للأسواق المحلية.واكدوا خلال وقفة احتجاجية ” ان اكثر من 200 مكتب لبيع اللحوم يعمل في كل منها اكثر من 20 عاملا ، تضررت جراء القرار الذي اثر بشكل مباشر على […]

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