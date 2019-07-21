الخدمات النيابية تستضيف مدير عام الموانئ العراقية

2019/07/21 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر، الاحد ، عن استضافة مدير عام الموانئ العراقية صفاء عبد الحسين وعدد من المدراء الاخرين.وقال يابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “استضافت، اليوم، داخل مجلس النواب مدير عام الموانئ العراقية ومدراء الموانئ البحرية العراقية”.وأضاف أن “الاستضافة تأتي لمناقشة قانون الهيئة البحرية العليا”، مؤكدا أن “القانون […]

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