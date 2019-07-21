2019/07/21 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هنأ زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم العالمية والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني منتخب “محاربي الصحراء” بفوزه في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.ونشر زيدان صورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” للاعبي المنتخب الجزائري مع الكأس الإفريقية مرفقة بتعليق: “أخي الكبير فريد، يجب أن تكون فخورا، مبروك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يحتفل بإنجاز المنتخب الجزائري بطريقة مؤثرة وكالة خطوة برس.

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