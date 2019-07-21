2019/07/21 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، الحكومة المركزية باتخاذ خطوات سريعة لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا بعد القضاء على خلايا عصابات داعش الاجرامية .وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا بعد القضاء على خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية القريبة من القضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي يطالب باتخاذ اجراءات سريعة لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي يطالب باتخاذ اجراءات سريعة لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).