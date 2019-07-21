2019/07/21 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الأحد، عن مقترح يهدف لإدارة محافظة كركوك بالتناوب بين مكوناتها، معترفاً بوجود خلافات على قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال الصالحي للمركز الخبري الوطني NNC، إنه “لا يوجد اجماع على قانون انتخابات مجالس المحافظات بسب وجود نقاط خلافية حول انتخابات كركوك ونسبة سانت ليغو”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التركمان يطرحون مقترح لإدارة كركوك بين المكونات بالتناوب المركز الخبري الوطني.

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