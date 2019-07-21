2019/07/21 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نقيب الموسيقيين المصريين الفنان، هاني شاكر، منع بعض الموسيقيين من “مطربي المهرجانات” من تقديم حفلات في الساحل الشمالي، في نطاق محافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي.استند قرار شاكر إلى أن هذه الفرق والكيانات التي “تدعي امتهانها الموسيقى والغناء” هي فرق وكيانات دخيلة على مهنة الموسيقى والغناء، لذلك قرر منع التعامل مع فرق “حمو بيكا”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقيب الموسيقيين المصريين يمنع حمو بيكا من الغناء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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