للمرة الثانية.. امانة بغداد لأصحاب البسطات في الكرادة: هذا اخر انذار

2019/07/21 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بإنذار المتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية في شارع 18 المحلة 908 برفع وإخلاء تجاوزاتهم المتمثلة بالمولدات ومحركات السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها عن الارصفة والشارع ولمدة ثلاثة ايّام فقط".وأضاف، ان" بخلاف ذلك ستقوم دائرة البلدية بإزالتها وتحميلهم كلفة الاضرار".انتهى..م.م

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