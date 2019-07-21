تحقيق الموصل تصدق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها

2019/07/21 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، اليوم الاحد، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربها على رأسه ما تسبب في وفاته.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط ومن ثم ضربه بعصا على انحاء جسمه ما ادى الى وفاته". واشار البيان الى ان" المتهمة القي القبض عليها من قبل القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل محكمة تحقيق الموصل الايسر وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائياً وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات".واشار الى ان" المتهمة ستجري احالتها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل".انتهى..م.م

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