منعه من الرؤية تضخم مريع لوجه رجل بمرض غريب

2019/07/21 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر خبر تضخم وجه رجل في متوسط العمر في جزيرة ليتي بالفلبين جراء مرض غامض لم يعرف سببه.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن النجار رومولو بيلابيل البالغ من العمر 56 عاما أصيب بوعكة صحية منذ حوالي ثلاث سنوات، فلجأ إلى المستشفى بسبب حكة في العينين وسيلان مستمر في الأنف وقرر الأطباء أنه يعاني من التهاب

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