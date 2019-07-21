2019/07/21 | 12:30

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صحيفة تكشف سبب ارتداء هازارد للقميص 50 في أولى مبارياته مع ريال مدريد

الاحد

21

تموز

2019 :

12:18 pm

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كشفت تقارير صحفية، عن سر ارتداء البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال

مدريد، للقميص رقم 50 برفقة الميرنغي في ودية بايرن ميونخ.وخاض هازارد مباراته الأولى مع ريال مدريد، فجر اليوم الأحد، أمام

بايرن ميونخ، والتي خسرها الملكي بنتيجة 1-3 في الكأس الدولية

للأبطال.ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن 50 ليس الرقم الرسمي لهازارد

مع ريال مدريد، ولكن النادي الملكي منح اللاعب البلجيكي حرية الاختيار

مؤقتًا من بين الأرقام المتاحة.ويعود اختيار هازارد لهذا الرقم إلى أن العالم احتفل أمس السبت

بالذكرى الـ50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع رحيل ماريانو دياز، هذا الصيف،

وارتداء هازارد للرقم 7 بشكل رسمي في الموسم الجديد برفقة ريال مدريد.

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