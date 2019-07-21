2019/07/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد عن استرداد أكثر من 20 مليار دينار الى خزينة الدولة كفروقات رسوم السيارات المستوردة.وذكر بيان للهيئة تلقت “خطوة برس” نسخة منه انها “استردت اكثر من (٢٠) مليار دينار الى خزينة الدولة كفروقات رسم بعد متابعة الهيئة للمتهربين من دفع الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات المستوردة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تسترد اكثر من ٢٠ مليارا فروقات ترسيم السيارات المستوردة وكالة خطوة برس.

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