2019/07/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفرجت المحكمة العليا في البرازيل عن الحارس برونو سوزا، بعد أن قضى أقل من نصف عقوبة سجنه التي تبلغ 22 عاما، بعد إدانته في قضية قتل صديقته.وجاء في قرار الإفراج المشروط أن يستكمل سوازا البالغ 34 عاما باقي مدة حبسه تحت الإقامة الجبرية في منزله.وأثار خبر الإفراج عن سوازا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفراج مشروط عن حارس برازيلي أطعم جثة صديقته للكلاب وكالة خطوة برس.

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