اوكرانيا تبحث مع القضاء العراقي شؤون الداعشيات من حملة جنسيتها

2019/07/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، مع سفير جمهورية اوكرانيا في بغداد فيكتور يوريفيج نيدوباس والقنصل في السفارة ايفان كانجارينكا، شؤون

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