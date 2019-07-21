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بايرن يهزم ريال 3-1 في الظهور الأول للاعبين الجدد


بايرن يهزم ريال 3-1 في الظهور الأول للاعبين الجدد
2019/07/21 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز بايرن ميونيخ 3-1 على ريال مدريد في مباراة ممتعة بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في هيوستون.

ومنح الفريقان فرصة المشاركة الأولى للاعبين جدد في مباراة

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