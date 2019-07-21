2019/07/21 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز بايرن ميونيخ 3-1 على ريال مدريد في مباراة ممتعة بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في هيوستون.
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ومنح الفريقان فرصة المشاركة الأولى للاعبين جدد في مباراة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن يهزم ريال 3-1 في الظهور الأول للاعبين الجدد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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