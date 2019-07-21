2019/07/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز بايرن ميونيخ 3-1 على ريال مدريد في مباراة ممتعة بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في هيوستون.

ومنح الفريقان فرصة المشاركة الأولى للاعبين جدد في مباراة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن يهزم ريال 3-1 في الظهور الأول للاعبين الجدد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن يهزم ريال 3-1 في الظهور الأول للاعبين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).