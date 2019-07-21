مجلس البصرة: لا توجد اي نية لاقالة المحافظ 

2019/07/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة البصرة، الأحد، عدم وجود اي مساعي لاقالة المحافظ اسعد العيداني عقب تظاهرات تيار الحكمة، مبينا ان العيداني مستمر في عمله دون اي مشكلة.وقال عضو المجلس حيدر الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” مجلس محافظة البصرة لا ينوي مطلقا اقالة او استبدال المحافظ اسعد العيداني من منصبه عقب تظاهرات تيار الحكمة”.[…]

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