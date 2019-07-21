خبير اسرائيلي مغردا: نحن من قصفنا الحشد الشعبي بطائرات اف 35

2019/07/21 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..كشف المحلل السياسي والعسكري الاسرائيلي باباك تغافي، الأحد، عن قيام الكيان الاسرائيلي بقصف معسكرا للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن الغارة نفذتها طائرات الـ”اف 35″.وقال تغافي في تغريدة على “تويتر” باللغة الانكليزية ترجمتها /المعلومة/، إن “طائرات اسرائيلية من طراز أف 35 نفذت غارة على معسكر للحشد الشعبي في محافظة صلاح […]

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