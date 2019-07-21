2019/07/21 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Xiаomi الصينية عن نيتها إطلاق نماذج فاخرة من هواتف Redmi بسعر يصل إلى 7000 دولار.وسيأتي الهاتف الذي يحمل اسم Redmi K20 Pro Signаture Editiоn بهيكل مطلي بالذهب، ومزين بحرف К موضوع على الواجهة الخلفية، مصنوع من بضعة أحجار صغيرة من الماس.كما سيأتي هذا الهاتف بشاشة AMOLЕD بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Xiаomi تطلق هاتفا ذهبيا سعره 7000 دولار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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