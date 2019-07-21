شرطة ديالى تكشف عن طول الساتر الآمن مع صلاح الدين.. علاقة وثيقة مع ’’ارادة النصر’’

2019/07/21 | 12:33

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد، 21 تموز 2019، عن طول ما اسمته بالساتر الآمن مع محافظة ص...





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