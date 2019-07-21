العبودي يقترح استقطاعاً من رواتب الدرجات الخاصة لبناء المدارس

2019/07/21 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقترح النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، علي العبودي، استقطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة للمساهمة في بناء المدارس.

وقال العبودي خلال مداخلة له في جلسة البرلمان أمس "نقترح استقطاعاً من رواتب الدرجات الخاصة حصراً بينها الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وصولاً الى مدير عام للمساهمة في بناء المدارس".وأشار الى "الاستقطاع السابق في الرواتب لدعم الحشد الشعبي واليوم لدينا حشد تربوي ونتحدث عن بناء 20 الف مدرسة".وانتقد العبودي "التلكؤ في عدم حسم موضوع المحاضرين المجانيين لغاية الآن رغم إستكمال كافة أوراقهم وحاجة المدارس لهم".انتهى

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