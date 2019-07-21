تخصيص مبالغ مالية لاستحداث دوائر حكومية جديدة في الانبار

2019/07/21 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، اليوم الاحد، عن تخصيص مبالغ مالية لاستحداث دوائر حكومية جديدة في المناطق الغربية بعد استقرار

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