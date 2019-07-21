الموافقة على صرف مخصصات المحاضرين المجانيين في كربلاء

2019/07/21 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلن مدير تربية كربلاء عباس عودة، اليوم الأحد، عن حصول موافقة وزارة المالية على صرف مخصصات المحاضرين المجانيين.

وذكر بيان للاعلام التربوي في تربية

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