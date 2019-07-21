العيداني يصادق على تعيينات دائرة زراعة البصرة

2019/07/21 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت لجنة التعيينات الخاصة بدائرة زراعة البصرة، اليوم الاحد، على تعيينات المشمولين في دائرة زراعة المحافظة.

وقال رئيس لجنة التعيينات الخاصة بدائرة زراعة البصرة معاون المحافظ حسن النجار، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني وافق على إصدار امر اداري لتعيين المشمولين في دائرة زراعة المحافظة"، مشيراً الى انه "تم تقديم مطالعة الى المحافظ والتي تتعلق بتعيين المتقدمين للتعيين في دائرة زراعة البصرة".

مشيراً الى انه "تمت الموافقة على ضوء المطالعة التي قدمت باصدار امر اداري لتعيين المشمولين في دائرة الزراعة".

ولفت الى ان "المطالعة التي قدمت الى المحافظ تضمنت إشارة الى المصادقة على محضر لجنة التعيينات في مديرية زراعة البصرة والمشكلة بالامر الاداري المرقم 8480، وبعد اكمال اجراءات التعيين ومتابعة اللجنة للضوابط الخاصة للمشمولين بالتعيين وافق المحافظ اسعد العيداني على إصدار امر اداري بالتعيين للدرجات الوظيفية البالغ عددها 142 درجة".انتهى/س

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