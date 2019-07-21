2019/07/21 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن تحالف الفتح النيابية عبد الامير المياحي، اليوم الاحد، عن وجود مساع لتحديد سقف زمني لتسمية وزير مرشح “مقبول” للتربية قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب.وقال النائب عن تحالف الفتح النيابية عبد الامير المياحي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “مجلس النواب وهيئة الرئاسة وجهت كتاباً الى رئيس الوزراء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم الرسوب الجماعي..الخلافات تكبل عبد المهدي حول مرشح “مقبول” للتربية المركز الخبري الوطني.

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