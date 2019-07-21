امام المتجاوزين في

2019/07/21 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اعلنت امانة بغداد، اليوم، عن إنذار المتجاوزين في الكرادة 72 ساعة فقط لرفع تجاوزاتهم.

وذكرت الامانة في بيان، ان "ملاكاتها في بلدية الكرادة، قامت بإنذار المتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية في شارع 18 المحلة 908 برفع وإخلاء تجاوزاتهم المتمثلة بالمولدات ومحركات السيارات والمعدات الثقيلة وغ...

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