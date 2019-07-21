2019/07/21 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت “أبل” تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف “أيفون” تدوم لفترة أطول.وسابقا، اعترفت شركة التكنولوجيا العملاقة بأن بطاريات أجهزة “أيفون” تتحلل بمرور الوقت.وبينما يقوم معظمنا بشحن الهواتف بشكل متكرر في اليوم، فإن شحن جهاز “أيفون” إلى 100% ثم تركه موصولا بمأخذ الشحن، يمكن أن يضر بعمر البطارية.ولكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث أيفون الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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