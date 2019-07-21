المنافذ الحدودية تحيل مسافرين إيرانيين للقضاء في مطار بغداد

2019/07/21 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحالت هيئة المنافذ الحدودية مسافرين يحملان الجنسية الايرانية إلى القضاء في مطار بغداد الدولي.

وأكدت الهيئة في بيان التمكن من ضبط مسافرين اثنين كانا يرومان السفر على متن خطوط طيران الخليج إلى البحرين، بحوزتهم جوازات سفر إيرانية مزوره، وبعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، تبين ان الجوازين مزورين، وتم إحالتهم الى مركز شرطة المطار.

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