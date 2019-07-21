2019/07/21 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن فتح الطريق الذي يربط مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان، مبينة ان الاجراء سوف يخدم المواطنين من سكنة مدينة بغداد الكرخ.وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بناء على توجيهات سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح الطريق الذي يربط مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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