2019/07/21 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Tq55HZbZpU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الواحد: تواجد اللاعب الدولي علاء عبد الزهرة في المنتخب مهم وضروري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الواحد: تواجد اللاعب الدولي علاء عبد الزهرة في المنتخب مهم وضروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).