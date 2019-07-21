الحشد والجيش يطهران 4 قرى بناحية المشاهدة شمالي بغداد

2019/07/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوة مشتركة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الاحد، اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد....

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