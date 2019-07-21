مقتل عنصرين من الحرس الثوري جنوب شرق ايران

2019/07/21 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مقتل اثنين من عناصره، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة انباء فارس ان "عنصرين تابعين لمقر القدس في القوة البرية للحرس الثوري الايراني قتلاً في منطقة كشتغان بسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق ايران اثناء مواجهتهما لمجموعة ارهابية".وأوضحت دائرة العلاقات العامة لتابعة لمقر القدس في الحرس الثوري بحسب الوكالة أن "اثنين من جنود القوة التابعة للمقر اصيبا خلال المواجهة التي حصلت فجر اليوم الاحد ".انتهى

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