2019/07/21 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف 348 حالة فساد في دوائر الداخلية خلال حزيران

تأریخ التحریر: : 2019/7/21 13:03

• 30 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف 348 حالة فساد في دوائر الداخلية خلال حزيران) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف 348 حالة فساد في دوائر الداخلية خلال حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).