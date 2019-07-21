2019/07/21 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مجلس محافظة بغداد، الاحد، عن عزمه اطلاق حمله خدمات في مناطق حزام بغداد عقب عمليات ارادة النصر لتطهير المنطقة من منابع الإرهاب، مبينا ان اضطراب الأوضاع الأمنية منع المجلس من تقديم اي خدمات.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اطلاق عمليات إرادة النصر في مناطق حزام بغداد مهم جدا ويسهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إرادة النصر.. حملة خدمية مرتقبة في حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إرادة النصر.. حملة خدمية مرتقبة في حزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).