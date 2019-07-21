رئاسة البرلمان توافق على طلب نيابي لتشريع قانون نقابة الفيزيائييـن

2019/07/21 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب احالة طلب رسمي مرفق بتواقيع اكثر من 50 نائبا ، الى اللجنة القانونية النيابية لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين العراقيين.وتبنى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جمال المحمداوي ، تقديم الطلب النيابي الذي سيشمل خريجي كليات العلوم والتربية وغيرها من الكليات والاقسام العملية المتفرعة عن علم الفيزياء”.

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