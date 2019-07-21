وزير العمل يستقبل مجموعة من معتصمي الهندسة الكيمياوية

2019/07/21 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العمل باسم عبدالزمان، اليوم الاحد، على العمل لايجاد منافذ لتوفير فرص عمل للخريجين في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.

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