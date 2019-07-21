2019/07/21 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تصل درجات الحرارة في الايام المقبلة الى نصف درجات الغليان في المنطقتين الوسطى والجنوبية.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “الطقس سيكون ليومي الاحد والاثنين والثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية طقس مشمس حار وارتفاع قليل لدرجات الحرارة لتبلغ درجات الحرارة في العاصمة بغداد 46 درجة مئوية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية:درجات الحرارة في الايام المقبلة ستصل لنصف درجة الغليان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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