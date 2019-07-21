2019/07/21 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العدل، اليوم الأحد، حدوث حالات انتحار أو وفيات بين صفوف نساء تنظيم داعش الإرهابي في سجن الرصافة ‏السادسة بالعاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان لها تابعته وكاله صدى إن “فريقاً من قسم الرصد التابع لوزارة العدل أجرى زيارة ميدانية إلى سجن الرصافة ‏السادسة {سجن النساء / داعش}، وفقا لتوجيهات الوزير لغرض التحقق من ‏صحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تعلن نتائج تحقيق حصول حالات انتحار بين نساء داعش المعتقلات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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