ديالى تكشف عن “سلاح جديد” لتعقب “داعش” في “ارض النار”

2019/07/21 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاحد، عن “سلاح جديد” لتعقب تنظيم “ داعش” الإجرامي في اكثر مناطق المحافظة تعقيدا والتي تسمى بـ”أرض النار”.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوات الحشد الشعبي بدأت مؤخرا بالاعتماد على نوعية متطورة من الطائرات المسيرة لتعقب فلول عصابات داعش في قلب تلال […]

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