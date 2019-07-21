2019/07/21 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت المحكمة العليا في البرازيل عن الحارس برونو سوزا، بعد أن قضى أقل من نصف عقوبة سجنه التي تبلغ 22 عاما، بعد إدانته في قضية قتل صديقته.وجاء في قرار الإفراج المشروط أن يستكمل سوازا البالغ 34 عاما باقي مدة حبسه تحت الإقامة الجبرية في منزله.وأثار خبر الإفراج عن سوازا ومن ثم تعاقده مع نادي بوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الافراج عن لاعب اطعم جثة صديقته للكلاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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