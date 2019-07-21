2019/07/21 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة توقع عقداً لتصدير 3 الاف طن من 'البرايمر' إلى الإمارات شهرياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة توقع عقداً لتصدير 3 الاف طن من 'البرايمر' إلى الإمارات شهرياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).